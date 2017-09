Oslos nye biskop er ikke redd for å snakke politikk

innenriks

– Vi må snakke om hva politikk er. Det handler om hva det gode liv er, hvordan vi skal leve sammen, hvordan vi fordeler godene våre. For meg har enhver samtale om hvordan vi har det sammen en politisk dimensjon. Men kirken er mer enn politikk, den går gjennom politikken og har en profetisk røst, sier Veiteberg til NTB.

Dagen etter at Kirkerådet valgte henne til biskop etter Ole Petter Kvarme, ble hun ønsket velkommen til Oslo bispedømme med enorme blomsterbuketter og pressekonferanse.

Der ble det trukket en linje fra pave Frans, «de fattiges pave», og til den 56-årige gatepresten.

Hørte for lite om verden i valgkampen

Som bymisjonsprest på Tøyen har Veiteberg spredt Guds ord blant uteliggere, rusmisbrukere, prostituerte og romfolk. Hun sier hun savnet en valgkamp som løfter blikket ut over Norge.

– Jeg opplever et Europa som er i endring. Folk vandrer og reiser mye mer. Folk som har opplevd gjeldskrise søker arbeid, og veldig mange er på flukt. For meg handler det om at jeg er heldig. Jeg er født med en sølvskje i munnen, sier Veiteberg.

– En gang var vi på flukt, og nå er det andre på flukt. Hvordan vi sammen kan løse det, med andre land i Europa og verden, det syns jeg vi ikke hørte så veldig mye om, sier hun.

Hun vil ikke si så mye om hva hun tenker om kampen om de kristne velgerne, men sier hun er opptatt av å «snakke folk opp og fram, og ikke snakke folk ned».

– Jeg tror det er utrolig viktig å snakke så folk får mindre frykt. Jeg tenker at det ikke er så mye å frykte. Vi skal snakke om å sette mot i hverandre, sier hun.

Jesus uten blygsel

Det var Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum som trakk linjene fra katolikkenes pave Frans, som også taler de fattiges og flyktningers sak, til gatepresten fra Tøyen.

– Også du snakker uten blygsel om Jesus, om de fattige, om gud og gata, sa Raaum.

– Jeg tar med meg erfaringen av å ikke føle seg velkommen. Det er det mange som sliter med, sier Veiteberg om lærdommen hun tar med seg fra Tøyen.

Preses Helga Haugland Byfuglien ønsker Veiteberg velkommen i bispekollegiet og slår stolt fast at det nå består av halvparten kvinner og menn.

– Det er faktisk en verdensbegivenhet, konstaterer hun.

Prosessen med å velge ny biskop ble innledet i vår. Oslo bispedømmeråd foreslo fem kandidater, som etter en avstemningsrunde ble redusert til tre: Sturla Stålsett, Anne-May Grasaas og Veiteberg. Under valget ble det klart at Grasaas var biskopenes favoritt, mens Oslo bispedømme ønsket Veiteberg.

