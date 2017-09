Påstand om forvaring i 18-år for Maxbo-drapet

innenriks

– Drapet er ekstremt. Det er en henrettelse, sa statsadvokat Anne Margrete Katteland i sin prosedyre i Aust-Telemark tingrett på Notodden torsdag formiddag.

Hun la ned påstand om forvaring i 18 år, med en minstetid på 12 år, skriver Telemarksavisa og NRK.

Den 23 år gamle mannen erkjente straffskyld på alle punkter, også narkotikabesittelse og steroidbruk, da rettssaken mot ham startet tirsdag.

– Dette er en grusom handling som har rammet mange – familie og kunder ved Maxbo. Lokalsamfunnet er rammet og det er også tiltaltes familie, sa Katteland i sin prosedyre.

– Ren hevn

Hun viste til at drapet skjedde i full offentlighet, med flere tilskuere. Hun påpekte at tiltalte også visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer. Tidligere i uka kom det fram at den tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film.

– Tiltalte viser sterk gjennomføringsevne – og fullfører en halshogging. Han finner fram en øks på forhånd og henter ved to anledninger to kniver. Det er en absurd handling, sa Katteland og la til at sykdommen asberger ikke er formildende.

Hun mener også at parteringen i denne saken skiller seg fra andre parteringsdrap i Norge ved at det ikke dreier seg om å fjerne et lik, men isteden er en del av drapshandlingen.

– Poenget var at avdøde skulle se mest mulig fæl ut. Dette var ren hevn, sa Katteland.

Konflikt

I prosedyren pekte hun på tiltaltes forklaring om at han hadde hatt en konflikt med Frode Sanni og at han hadde følt seg krenket. Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at 42-åringen angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at Sanni har sagt noe som skal ha vært så krenkende. Dette handler om at en voksen person har gitt en yngre et råd. Det virker som Sanni var et tilfeldig offer for tiltaltes tilstand 3. desember, fastslo Katteland.

Hun viste også til at interessen for våpen, krig og IS-filmene var der lenge før 23-åringen begynte med steroider.

– De sakkyndige har sagt at han ikke bør se slike filmer igjen. Han selv har sagt at han ønsker å fortsette å se på slike filmer i fremtiden, sa Katteland.

Hun var krystallklar på at asbergerdiagnosen ikke kommer til å endre seg og at «farligheten» ikke forsvinner selv om tiltalte får hjelp i fengsel nå.

