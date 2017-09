Politiet vil fengsle fire for drapsforsøk i Oppegård

innenriks

Blant de seks familiemedlemmene som er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, er det en 15-åring, en 16 år gammel gutt, en på rundt 18 år og jentas foreldre. Begge foreldrene begjæres fengslet.

De to som ikke fremstilles for fengsling, overføres til barnevernet. Fengslingsmøtene begynte i Follo tingrett klokken 11 torsdag.

– Vi vil begjære fire ukers varetekt med to uker full isolasjon for fire av de siktede. Fengslingsmøtene vil bli begjært holdt for lukkede dører. De to øvrige siktede er overført til barnevernets omsorg, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt.

Stikkskader

Politiet fikk i 19-tiden tirsdag kveld melding om at det hadde skjedd en voldshendelse på Flåtestad i Greverud i Oppegård, like sør for Oslo. En 18 år gammel kvinne ble brakt til sykehus med alvorlige skader. Det skal ha vært en tilfeldig forbipasserende som meldte fra om saken.

Den 18 år gamle kvinnen ble ifølge politiet påført store skader, blant annet stikkskader. Hun var onsdag utenfor livsfare etter at hun hadde vært gjennom en operasjon. Hun er ikke avhørt.

I avhørene onsdag ble det kjent at verken 18-åringens mor eller barna på 15 og 16 år erkjenner straffskyld. Det er ikke kjent hvordan faren stiller seg til siktelsen.

Offeret skal ha flyttet ut fra familiehjemmet tidligere i år, får Aftenposten opplyst av kilder som kjenner familien. Det er behov for tolk under avhørene av de siktede, opplyste politiet onsdag.

Ønsker tips

Politioverbetjent Hallgren har ikke villet ikke si noe om motivet bak volden, men ifølge VG er en av politiets teorier at det er snakk om et forsøk på æresdrap.

En nabo fortalte til VG onsdag at hendelsen delvis fant sted på asfalten og delvis på en gressplen like foran en blokk. Øst politidistrikt opplyser at de ønsker at folk som kan ha opplysninger om saken, tar kontakt med dem.

– Vi jobber med å få et tydeligere bilde av hva som har hendt, derfor ønsker vi bistand fra publikum, sier Rikke Hallgren.

Åstedet er i Flåtestadveien 8–10 i tidsrommet 18.30-19 tirsdag kveld.

