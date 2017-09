Sykepleierne trapper opp streiken i Kreftforeningen

innenriks

Fredag går to spesialsykepleiere i Stavanger ut i streik, mens ytterligere to medlemmer tas ut ved distriktskontorene i Tromsø og Kristiansand torsdag 28. september. Dersom konflikten ikke er løst innen den tid, vil 29 av sykepleierforbundets 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.

Da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia, ble sykepleierne ansett for å være funksjonærer og mistet dermed tariffavtalen de hadde som sykepleiere. De mener de mister både streikerett og minstelønnssatser i det nye avtaleverket, og streiker for å få beholde sykepleieravtalen.

-Provosert

Kreftforeningen mener det er urimelig at sykepleierne skal beholde sykepleieravtalen når de på samme arbeidsplass har ansatt for eksempel jurister som funksjonærer i lignende stillinger.

Norsk Sykepleierforbund og nestleder Solveig K. Bratseth sier de er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at jurister, sosionomer eller andre yrkesgrupper, like gjerne som en sykepleier med spesialisering på feltet, kan svare dem som kontakter Kreftlinjen med helsefaglige spørsmål.

– Svekke pasienttilbud

– Spesialsykepleierne som jobber på Kreftlinjen utgjør et svært viktig tilbud for personer som befinner seg i en meget vanskelig livssituasjon. Disse personene har selvsagt både forventninger om, og krav på, å få snakke med kvalifisert helsepersonell. Vi anerkjenner kompetansen til jurister og sosionomer som svarer på spørsmål innen sitt fagfelt. Men vi kan ikke skjønne at Kreftforeningen nå velger å svekke dette viktige pasienttilbudet ved å tukle med spesialsykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Bratseth.

Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg, Stavanger og Tromsø.

(©NTB)