Børsen ned – Seadrill opp

Fredagens nedgang kommer etter fire dager på rad med nye toppnoteringer.

Blant de mest omsatte selskapene økte Yara og Marine Harvest med henholdsvis 1,2 og 0,39 prosent, mens Statoil (-0.78), Telenor (-0,37) og Norsk Hydro (-1,29) alle falt i verdi.

Dagens vinner var Seadrill, som økte med 2,78 prosent. Analytikerne ser ut til å ha tro på Seadrills restruktureringsplan etter at det John Fredriksen-eide selskapet tirsdag leverte inn konkursbegjæring i Texas. Torsdag fikk selskapet beskjed om at søknaden var innvilget, og selskapet sier at det har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten uten avbrudd.

I London sank FTSE 100-indeksen 1,2 prosent etter at den britiske sentralbanken varslet renteøkning i løpet av få måneder, noe som førte til at kursen på pund steg markant, med utsikt til lavere eksportinntekter som konsekvens. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40-indeksen i Paris falt med henholdsvis 0,13 og 0,29 prosent.

Oljeprisen steg i løpet av fredagen, og fredag ettermiddag ble et fat omsatt for 55,61 dollar.

