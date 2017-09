NUPI-forsker: Søreide og Helgesen mulige navn

innenriks

Alle tre representerer Høyre.

– Internt i Høyre peker mange på Søreide. Men samtidig har mange snakket om henne som en fremtidig partileder og statsminister, og da er det ikke sikkert utenriksministerposten er det lureste for henne, sier seniorforsker Halvard Leira ved NUPI til NTB.

– Helgesen var på tale også for fire år siden. Da har man også den fordelen at posten som klimaminister «låses opp», sier han, med henblikk på et mulig regjeringssamarbeid mellom Frp/Høyre og Venstre.

Leira peker samtidig på at utenrikspolitikk aldri har vært noe stort satsingsområde for Frp, og at Høyre ikke har hatt samme tradisjon som Ap for å trene opp folk til å overta slike jobber.

NUPI-forskeren mener for øvrig at Brende har vært en litt anonym utenriksminister.

– Det har ikke vært en periode preget av store feilgrep, det kunne gått både bedre og verre. Men vi kunne vært bedre rustet som stat til å møte en verden i endring hvis vi hadde vært flinkere til å dra opp diskusjonene. I denne perioden har det vært mindre debatt og høyttenkning enn under Støre, sier han.

Normaliseringen av forholdet til Kina vil trolig stå igjen som Brendes tydeligste fotavtrykk.

– For Brende selv oppleves dette sikkert som en seier, men det er ikke en vinnersak for partiet Høyre, sier Leira.

Han peker også på at det er for tidlig å si hva normaliseringen vil få av omkostninger for Norge, som undertegnet en erklæring om å respektere Kinas «kjerneinteresser» for å få forholdet på skinner igjen.

Fredag ble det kjent at Brende blir ny president i Verdens økonomiske forum (WEF).

