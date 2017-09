Siktet 27-åring fengslet i fire uker etter drapet på Nakholmen

innenriks

Den siktede østeuropeeren samtykket til politiets fengslingsbegjæring, under forutsetning av at han ble overført helseinstitusjon, ifølge politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt.

– Han er fengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll. Vi føler oss sikre på at vi har rett gjerningsperson, men det er fortsatt en viss bevisforspillelsesfare fordi alle vitner ikke er endelig avhørt, sier Strand til NTB.

Hun bekrefter at mannens mentale helsestilstand var et sentralt tema under fengslingsmøtet i Oslo tingrett, og at retten tok sin beslutning om overføring til helseinstitusjon på bakgrunn av den foreløpige rettspsykiatriske rapporten som er skrevet. Mannen er vurdert av psykiater, og det ligger an til at det skal gjennomføres en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

Mannen gikk løs på en av hyttebeboerne, en mann i 50-årene, da sistnevnte tok kontakt med ham i 19.30-tiden onsdag kveld. 27-åringen ble observert da han rotet rundt i flere båter og skal ha forsøkt å bryte seg inn i en for tiden ubebodd hytte. Han utøvde så grov vold mot hyttebeboeren at mannen døde av skadene, ifølge politiet.

Han ble erklært død på stedet.

