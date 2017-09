Spesialenheten vil ikke be om fengsling av Eirik Jensen

innenriks

Det betyr at den korrupsjons- og narkotikatiltalte ekspolitimannen vil forbli på frifot i lang tid framover, uansett utfall av saken, skriver Dagbladet.

Assisterende sjef i Spesialenheten og aktor, Guro Glærum Kleppe, sier til avisa at Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse.

– Etter en konkret vurdering har vi kommet til at vi ikke vil begjære fengsling, sier hun.

Det betyr at Jensen eventuelt ikke må i fengsel før det foreligger er en rettskraftig dom, det vil si at dommen ikke blir anket eller at ankemulighetene er brukt opp, og han blir kalt inn til soning.

Dommen mot Eirik Jensen skal leses opp i Oslo tingrett mandag. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om lovens strengeste straff for den tidligere betrodde politimannen.

