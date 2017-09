KrF-veteran mener partiet mistet kjernevelgere til både høyre og venstre

innenriks

Den tidligere partilederen og statsråden peker på usikkerhet rundt hvem KrF ville samarbeide med som sentral årsak til at partiet så vidt klarte å komme se over sperregrensen i årets stortingsvalg. Den konservative fløyen blant KrF-velgerne gikk til høyre i frykt for at KrF ville velge seg Ap, mens de liberale velgerne gjorde det motsatte, forklarer Haugland i et intervju med NRK.

– Kristelig Folkeparti har velgere som er litt spesielle. De strekker seg fra dem som er redde for avkristning av landet, og som tror at det er Arbeiderpartiet og SV som står for de avkristningen, til de som er i den andre enden av skalaen og som ønsker mer solidaritet og andre verdier på venstresiden, sier Haugland.

– Samtidig ble valgkampen veldig vanskelig for Knut Arild Hareide, som sa ja til Erna Solberg, men nei til Fremskrittspartiet. De som ville være helt sikre på at Solberg skulle fortsette, stolte ikke på at Hareide ville gå for det. Og de som ville være helt sikre på at KrF ikke skulle inn i samme regjering som Frp, stolte heller ikke hundre prosent på ham. Så det lakk i begge ender, sier Haugland.

Resultatet ble 4,2 prosents oppslutning for KrF – 1,4 prosentpoeng tilbake fra forrige stortingsvalg. Stortingsgruppen ble redusert fra ti til åtte representanter.

Valgerd Svarstad Haugland er i dag fylkesmann i Oslo og Akershus. Hun var partileder i KrF i ni år, og satt som statsråd i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

(©NTB)