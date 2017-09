Uavklart om familie var i nedbrent hus

innenriks

– Det er fortsatt uavklart om de var i boligen. Huset er helt nedbrent, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sør-Vest politidistrikt til NTB i 5.30-tiden søndag.

Han opplyser videre at kommunens kriseberedskap er varslet.

Operasjonslederen sier til VG at familien sist ble sett lørdag ettermiddag da de tok en lokal rutebuss.

– Vi vet ikke hvor de skulle eller om de har kommet tilbake fra denne reisen. VI greier ikke å komme i kontakt med dem, sier han.

Politiet fikk melding om brannen klokken 03.59, da et vitne så flammer fra et boligområde. Da brannvesenet kom til stedet var huset allerede overtent og sto ikke til å redde. Huset ligger i et boligfelt, men det har vært vindstille og ikke fare for spredning.

Politiet mottok melding om brannen i boligområdet klokka 3.59 natt til søndag. Vedkommende som ringte hadde sett høye flammer og det viste seg raskt at det var et bolighus som sto i brann.

I 4.30-tiden meldte politiet i Stavanger at de arbeidet med få avkreftet eller bekreftet om beboerne skal ha vært hjemme eller er bortreist.

Brannbiler fra Årdal, Hjelmeland og Strand ble sendt til brannstedet.

