– Eirik Jensen-dom kan få store konsekvenser for politiet

innenriks

Etter fem måneder i retten blir det mandag klart om Eirik Jensen blir dømt for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av mange tonn hasj. Saken kan ha store virkninger på politiet i Norge.

– Mange sier denne saken kommer til å få ganske store følger. Det må få konsekvenser for flere sider av politiets arbeid, sier Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen til NRK.

At en så høytstående politimann som Eirik Jensen nå kan bli dømt for grove lovbrudd, kan gjøre noe med tilliten mellom politiet og det norske folket, sier han.

– Det vil åpenbart kunne svekke folks tillit til politiet om det viser seg at en politimann har begått såpass mange lovbrudd over lang tid, sier Ingvild Bruce, stipendiat ved Institutt for offentlig rett.

