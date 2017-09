Jensen-dommen: Ingen god dag for norsk politi

innenriks

Da dommeren hevet retten mandag ettermiddag, var den tidligere betrodde og profilerte politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet gjennom en årrekke.

–Det er beinhardt. Det er ikke noe mer å si om det, sa ekspolitimannen til Dagbladet rett etter å ha fått den knusende dommen mot seg opplest i Oslo tingrett.

Det er imidlertid ikke bare han som har en dårlig dag. Det 105 sider lange rettsdokumentet retter også pekefingeren mot politidistriktet han arbeidet i.

Dette for å ha latt Jensen operere i årevis på siden av regelverket, særlig når det gjaldt kilder og informanter, og særlig siden rykter om en «møkkete politimann» hadde svirret siden tidlig på 2000-tallet.

–Dette er ingen god dag for norsk politi, slo leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad fast i et intervju med NRK.

Åpner for granskning

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, understreker at dommen ikke er rettskraftig, men betegner den som «trist og sjokkerende for politiet». Han har merket seg kritikken mot politidistriktet, og åpner for en ekstern granskning.

– Jeg har ikke noe fullgodt svar på hvorfor dette har pågått over tid og det er vel ikke noe tvil om at det har kommet noen røyksignaler her og der. Jeg har tenkt på at de som har fått disse signalene har vurdert dem i et strafferettslig spor: Er det bevis nok, kan vi stole på, kan vi gå videre? Kanskje har de ikke tenkt at det også er et administrativt spor her hvor man kanskje kunne vært litt mer frampå som leder, sier Sjøvold til NRK.

Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, var imidlertid raskt ute med å avvise at politiledelsen hadde grunnlag for mistanke mot Jensen. En annen av ekspolitimannens tidligere sjefer, Øyvind Nordgarden, gjorde det samme.

Saken har vakt sjelden stor interesse i norsk offentlighet. Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen sier til NTB at det er naivt å tro at Jensen-saken er den eneste korrupsjonssaken i norsk narkotikapoliti.

– Anke ligger i kortene

Jensen tok betenkningstid etter at den enstemmige dommen på 21 års fengsel var lest opp i Oslo tingrett, men ekspolitimannens forsvarere er klare på at det blir en ny runde i retten.

– Det ligger i kortene at han vil anke dette. Det kan dere trygt legge til grunn. Jensen står på sin forklaring og mener han ikke er korrupt, sier forsvarer John Christian Elden.

De fem dommerne i Oslo tingrett var imidlertid ikke i tvil. De mente den tidligere høyt betrodde polititoppens forklaring var uten troverdighet og fant ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Tingretten fant ingen formildende omstendigheter.

– Han har aktivt og psykisk medvirket i et omfang som savner sidestykke i norsk rettspraksis, leste dommer Kim Heger.

– Svært alvorlig dom

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil ikke kommentere dommen i detalj før den er rettskraftig.

– Vi har i dag fått en dom i en sak som mange i politiet har fulgt med på i langt tid. Dette er en svært alvorlig dom. Saken er imidlertid ikke rettskraftig. Derfor er det ikke naturlig for Politidirektoratet å kommentere saken nærmere, sier han.

Eirik Jensens medtiltalte, Gjermund Cappelen, ble funnet skyldig i grov korrupsjon og innførsel av 16,8 tonn hasj og dømt til 15 års fengsel, tre år mindre enn påtalemyndighetens påstand. Også Cappelen ba om betenkningstid. Ankefristen er 14 dager.

