Leteaksjon etter 19 år gammel mann i Haugesund

innenriks

Leteaksjonen ble iverksatt søndag kveld med politiet og Hovedredningssentralen. Det deltar også frivillige mannskaper i søket.

Den savnede mannen ble sist sett i Grannesgaten natt til lørdag mellom klokken 2 og 3, melder Sør Vest politidistrikt.

– Han hadde vært på en fest i området, og ble observert av en politipatrulje, som forteller at han var beruset. Det er for tidlig å spekulere i om det ligger noe kriminelt bak, men vi har ingen holdepunkter for dette nå, sier operasjonsleder Jarle Utne-Reitan til VG.

Mannen ble formelt savnet av familien klokken 18 søndag kveld.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon av betydning for letearbeidet som pågår.

