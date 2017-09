Mange avhør gjennomført i Greverud-saken

innenriks

Politiet har tidligere sagt at det er naturlig å se på et æresmotiv i saken, siden seks familiemedlemmer av kvinnen er siktet i saken.

Kvinnens 18 år gamle bror, 21 år gamle søster og hennes to foreldre ble torsdag varetektsfengslet i fire uker. To av ukene er med full isolasjon. Alle er siktet for drapsforsøk på den 18 år gamle kvinnen fra Oppegård. Familien er av utenlandsk opprinnelse, og har bodd i Norge i mange år. Ifølge Oppegård Avis er det likevel nødvendig med tolk under noen av avhørene.

– Det er foretatt en rekke avhør, og vi jobber med å sammenstille informasjonen fra avhør samt fra tekniske undersøkelser. Det er svært mye informasjon som skal bearbeides i denne saken, og vi har ikke konkludert med verken motiv eller foranledning for hendelsen, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt mandag.

Hun opplyser at politiet nå er i gang med oppfølgingsavhør av de siktede, fornærmede og vitner i saken videre utover uken.

Ingen erkjenner straffskyld

– Det er naturlig å tenke at når det er flere familiemedlemmer med utenlandsk bakgrunn som er siktet i samme sak at det er relatert til æresvold, sa Hallgren torsdag.

Ingen av de fire erkjenner straffskyld, og samtlige motsatte seg fengslingen i forrige uke.

Kvinnens to yngre brødre på 15 og 16 år er også siktet i saken, og er overført til barnevernet.

Politiet fikk i 19-tiden tirsdag kveld melding om voldshendelsen på Flåtestad på Greverud i Oppegård, like sør for Oslo. Den 18 år gamle kvinnen ble brakt til sykehus med alvorlige skader, blant annet stikkskader. Hun var onsdag utenfor livsfare etter at hun hadde vært gjennom en operasjon.

Har forklart seg

VG meldte torsdag at kvinnen har politibeskyttelse på sykehuset.

– Vi tar vare på henne nå, på best mulige måte, og da gjør vi det som er nødvendig for å ivareta hennes sikkerhet, sier Hallgren til NTB.

Ifølge 18-åringens bistandsadvokat Monica Lindbeck, har kvinnen forklart seg til politiet om det faktiske forløpet, med ikke noe om bakgrunnen for angrepet. Offeret skal ha flyttet ut fra familiehjemmet tidligere i år, fikk Aftenposten opplyst i forrige uke av kilder som kjenner familien. (©NTB)

