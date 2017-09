Arkeologer fant oppsiktsvekkende grav på torget i Trondheim

innenriks

– Dette funnet har man ventet på i 25 år. Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Norsk institutt for kulturminneforskning til Adresseavisen.

Arkeologene kan foreløpig ikke tidfeste graven nøyaktig, men den stammer sannsynligvis fra mellom år 500 og år 1.000 etter Kristus.

– De har gravd ned en båt, mest sannsynlig med en person i. Det ligger også en del gjenstander i båten, som tyder på at det kan stamme fra begravelsen, sier Reed.

Som regel ble én person begravd i en slik båtgrav.

– Det var kanskje et par prosent av befolkningen som ble begravd. Resten vet vi ikke hva som har skjedd med. Det var trolig viktige personer fra viktige familier som ble gravlagt, opplyser arkeolog Julian Cadamarteri ved Norsk institutt for kulturminneforskning til avisen.

(©NTB)