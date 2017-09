Bosniske montører får både nye kontrakter og penger tilbake

innenriks

Statnett avdekket i forrige uke at ansatte hos Valard Construction AS har jobbet under vilkår som El og IT Forbundet mener er slavekontrakter. Det ble kjent at bosnierne, som jobber på en kraftlinje i Rogaland og Vest-Agder, gjennom arbeidskontraktene sine har vært pålagt å sende halve lønna til en bankkonto i Bosnia og forplikte seg til å bli i Norge på ubestemt tid.

Statnett opplyser nå at Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til sin bosniske arbeidsgiver UMEL og er lovet videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction. De vil få rettshjelp til å løse seg fra kontrakten med UMEL, og Valard vil også heve sin kontrakt med selskapet.

Nødvendig resultat

– Vi er svært glade for at denne saken har fått en god løsning. Valard Construction tar sitt ansvar og sørger for at de urimelige kontraktene oppheves, innbetalinger tilbakeføres fullt ut og bosnierne er lovet langtidskontrakter hos Valard Construction. Dette var et nødvendig og godt resultat, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Valard Construction AS er et canadisk entreprenørselskap som har kontrakt med Statnett. EL og IT Forbundet er svært fornøyd på bosniernes vegne.

– Dette er en rettferdig løsning. Vi er veldig glad for at arbeiderne får det de har krav på, og berømmer Statnett for å ha reagert resolutt da de slavelignende kontraktene ble avslørt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Følges nøye

Statnett gir imidlertid ikke helt slipp på det canadiske selskapet.

-Vi vil følge opp Valard nøye i tiden fremover, ikke minst for å få dokumentert at den enigheten som nå foreligger blir effektuert. Vi er svært tilfreds med at vi på denne måten både har fått statuert og bekreftet at slike kontrakter ikke skal forekomme, og spesielt at dette har blitt gjort uten at de rammede arbeiderne blir skadelidende, understreker Vardheim.

