Katolsk prest tiltalt for grovt underslag av kollekt

Mannen skal ifølge tiltalen ha overført hele eller deler av kollekter til egen bankkonto, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Tormod Haugnes, og påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at han, i kraft av sin stilling i menigheten, ved flere anledninger tilegnet seg til sammen 645.000 kroner. I tiltalen heter det at tiltalte urettmessig har tatt ut penger fra menighetens bankkonto for så å sette disse inn på sin egen konto.

Det var menigheten selv som anmeldte saken. Vårt Land skriver at det på senhøsten 2014 ble utløst en mistanke om at det forsvant penger fra kollekten. Sognepresten ble informert, og menigheten startet sin egen undersøkelse. Flere ganger «plantet» de sedler som de hadde notert nummeret på i kollekten. Når disse sedlene ikke ble funnet ved opptelling, ble mistanken bekreftet.

Prestens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til Stavanger Aftenblad at hans klient er klokkeklar på at han ikke har begått noen straffbar handling. Han mener tvert imot at alle transaksjoner er i kirkens og vårherres interesser.

– Vi vil be om bevisopptak i Ukraina og Polen for å bringe klarhet i hva midlene er gått til. Det betyr at aktor og forsvarer reiser og innhenter bevis som for eksempel avhør av menighetene som har mottatt penger, sier Meling.

At tiltale er tatt ut, skyldes en kultur- og tradisjonskollisjon mellom Norge og Ukraina og Polen, ifølge Meling.

Straffesaken mot presten er foreløpig ikke berammet.

