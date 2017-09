Mann tatt for å fjerne kumlokk i Skien

innenriks

Politiet har jaktet på en gjerningsperson siden fredag, da sju kumlokk ble fjernet i området ved Frogneralleen i Skien. Til sammen ble 14 kumlokk fjernet i løpet av helgen, og tirsdag forsvant ytterligere fire.

Nå mener politiet de har tatt mannen som står bak.

– Vi ble kontaktet mellom klokka 5 og 6 tirsdag morgen. Meldingen gikk ut på at en person ble observert idet han forsøkte å fjerne kumlokk i nordre bydel. Vi fant en person på stedet som vi tok med inn til oss. Han var i besittelse av en jernstang som kan brukes til å fjerne kumlokk med, sier operasjonsleder Terje Pedersen Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Mannen er satt i arresten og ikke avhørt ennå. Politiet er derfor usikre på hva som er motivet i saken. De håper nå at det blir slutt på kumlokk-problemene i byen.

Livsfarlig

– Vi håper at dette stopper meldingene om at kumlokk står åpne. Det medfører stor fare for dem som ferdes på veiene, både syklister, biler og barn, så det liker vi dårlig, sier Pedersen.

I de fleste tilfellene er kumlokkene funnet igjen nær stedet de ble fjernet fra.

– Vi har hatt kontakt med en dame med barnevogn som gikk med sin fire år gamle datter. Datteren var centimeter unna å falle ned i en åpen kum, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt fredag – da de første meldingene om at kumlokk var fjernet kom.

Knivtrusler

Telemarksavisa skriver at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte. De siste månedene er mannen registrert med en rekke straffesaker etter at han først ble kjent for politiet i april i år, da han drapstruet Nav-ansatte på kontoret i Skien. Truslene utløste en større politiaksjon, og mannen ble varetektsfengslet i flere uker etter pågripelsen. Politiet har brukt store ressurser på mannen, som tidligere vært under tvunget psykisk helsevern.

Politiet vil trolig be om at mannen varetektsfengsles.

– Slik det ser ut nå, er det mye som tyder på at han vil bli framstilt for fengsling onsdag, på grunn av gjentakelsesfare, sier politiadvokat Per Steinar Bungum hos politiet i Skien til Varden.

