Samarbeidssamtalene mellom Norwegian og Ryanair har strandet

Både Ryanair og Norwegian har tidligere bekreftet at selskapene har vært i samtaler om et samarbeid. Det har da vært snakk om at passasjerer kan kjøpe flyreiser satt sammen av avganger fra begge selskapene – slik Norwegian nå er blitt enige med lavprisselskapet EasyJet om.

– Vi er fornøyde med å ha inngått partnerskap med EasyJet, noe som var åpenbart og naturlig for begge selskapenes store og voksende nettverk. Tidligere diskusjoner med Ryanair er ikke lenger aktive, opplyser Norwegian i en uttalelse sendt til nyhetsbyrået Reuters mandag.

Et brudd med Ryanair kan ha sett ut til å ligge i luften etter at selskapene har skjerpet tonen mellom seg i det siste. I begynnelsen av september gikk Ryanair-sjef Michael O'Leary ut og spådde at Norwegian ville gå konkurs i løpet av fire eller fem måneder.

Norwegian svarte kort tid senere med å opplyse om at 137 piloter har gått fra Ryanair til Norwegian siden starten av året.

– Det er jo ikke utenkelig at O’Learys utspill har kommet fordi pilotene hans velger Norwegian. Det er ikke sikkert han liker at pilotene hans heller vil være hos oss, sa kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nettavisen.

