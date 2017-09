Stoltenberg: – NATO søker fredelig løsning på Nord-Korea-konflikten

innenriks

– Det er viktig å jobbe for en politisk og diplomatisk løsning. Vi må jobbe for å skape et rom mellom det å gjøre ingenting og det å bruke militær makt, sier Stoltenberg.

Han uttaler seg til NTB etter at USAs president i sin tale til hovedforsamlingen truet med å utslette Nord-Korea.

– President Trump bruker ofte veldig sterke ord og uttrykk. Det er viktig for meg som generalsekretær i NATO å bidra til arbeidet som FN og mange andre jobber med – nemlig å få stanset Nord-Koreas kjernevåpenprogram, understreker han.

– Økonomiske sanksjoner, politisk og diplomatisk arbeid er veien framover, legger han til.

– Nord-Korea må stoppe å utvikle raketter og nye atomvåpen. Og da må vi jobbe for en fredelig løsning, men vi kan ikke bare sitte her og ser på at dette skjer, sier han.

Han vedgår at situasjonen ikke er lystelig.

– Det er en mer usikker og uforutsigbar situasjon. Derfor trenger vi organisasjoner som NATO og FN, og derfor er jeg opptatt av blant annet en reform av FN, men også en oppgradering av NATO, avslutter han.

