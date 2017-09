To av sju Venstre-ordførere vil ikke ha regjering med Frp

innenriks

Eid-ordfører Alfred Bjørlo har tatt til orde for at partiet bør gå inn i en Høyre/Frp-regjering. To Venstre-ordførere støtter ham i det, skriver Aftenposten. To ordførere er uenig, mens de to siste ikke ønsker å tone et tydelig flagg, melder avisen.

Nestlederen i Buskerud Venstre, Helge Stiksrud, har uttalt at han forlater partiet om det blir regjeringssamarbeid med Frp.

– Jeg ser at noen kan mene det, for vi har veldig mange i Venstre som er sterkt imot samarbeid med Frp, som har vært tydelige på det hele tiden og ville ha det med i landsmøtevedtaket. Men det var ikke det landsmøtet stemte for, sier Venstre-ordfører i Vanylven Lena Landsverk.

Ordfører i Vestre Slidre Eivind Brenna mener også partiet bør søke å gå i regjering.

Ordføreren i Bø Olav Kasland og ordføreren i Granvin Ingebjørg Winjum mener derimot det er vanskelig å skulle gå i regjering med Frp.

Gunhild Berge Stang i Fjaler vil avvente resultatet av forhandlingene før hun konkluderer. Hun har med seg Runar Bålsrud i Hurdal på gjerdet.

