Tysk hvalfangstmotstander dømt til bot i Lofoten

innenriks

Hendelsen skjedde utenfor Nusfjord i Lofoten i juli i fjor, skriver Lofotposten. Hvalfangstskuta Nystrand var kommet på skuddhold til flere hvaler da plastbåten dukket opp og kjørte i sikksakkmønster foran dem.

Fører av båten var den nå dømte mannen, men han hadde også med en annen hvalfangstmotstander om bord. Føreren ble ilagt et forelegg på 5.000 kroner, men nektet å godta dette og måtte derfor møte i retten.

I retten forklarte mannen at årsaken til sikksakkjøringen ikke var å hindre Nystrand i å fange hval, men at det var ment som en provokasjon og en måte å leke med hvalfangstskuta på. Han forklarte videre at han var den type aktivist som ønsket å observere hvalfangst og komme i dialog med fangerne.

Retten festet ikke lit til mannens forklaring og dømte ham til å betale en bot på 6.000 kroner, samt sakskostnader på 1.500 kroner, ifølge Lofotposten.

– Tiltalte er funnet skyldig i å ha hindret lovlig hvalfangst. Dette har direkte betydning for inntektsgrunnlaget for den berørte. I tillegg oppleves nok atferden som plagsom og provoserende, heter det i dommen.

(©NTB)