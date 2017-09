Aktor vil ha åtte og et halvt års fengsel for terrortiltalt fembarnsfar

innenriks

Saken mot den 38 år gamle mannen ble avsluttet i Oslo tingrett onsdag.

– Vi har anført at hans intensjon var å krige for IS og delta i militæroperasjoner, sier førstestatsadvokat Jan F. Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet til TV 2.

38-åringen, som opprinnelig er fra Syria, lurte med seg sin norske kone og deres felles barn til Syria i august 2014 under påskudd av at de skulle på ferie til Tyrkia. I tiltalen står det at den daværende kona og barna ble plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens han selv ble sendt i treningsleir. 6. september samme år fikk familien lov av ekstremistgruppen IS til å returnere fordi den yngste datteren ble alvorlig syk.

Mannen har nektet straffskyld for både frihetsberøvelse og deltakelse i IS.

– Han hadde en drøm over mange, mange år om å få leve i et sharia-styrt samfunn, og det var noe IS eller ISIL faktisk kunne tilby i 2014, sier 38-åringens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Han legger til at det ikke betyr at klienten hans støtter alt organisasjonen står for.

