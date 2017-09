Anker overgrepsdom mot familiefar i Hordaland

innenriks

44-åringen er i Bergen tingrett dømt til ni års fengsel for overgrep mot egne døtre og besittelse av overgrepsmateriale i form av bilder og chattelogger, melder Bergens Tidende.

Mannen er dømt for å ha voldtatt sin sovende datter, som var under ti år da overgrepet skal ha funnet sted. Dette punktet nekter 44-åringen straffskyld for, men erkjente i retten seksuelle handlinger mot egne barn.

Mannen er pålagt å betale sine tre døtre en erstatning på 420.000 kroner.

Statsadvokat Benedikte Høgseth ba i sin prosedyre om 13 års fengsel.

– Ni års fengsel er for lavt. Vi anker over straffen og over lovanvendelsen på et punkt. Det gjelder et tilfelle av seksuell handling som vi mener var seksuell omgang. Å få gjennomslag for det, har også betydning for straffens lengde, sier Høgseth til Bergens Tidende.

Saken er en av Vest politidistrikts mange Dark Room-saker.

