Brannstifter fikk betinget fengselsstraff grunnet lang behandlingstid

Saken mot den 22 år gamle mannen gikk i Stavanger tingrett.

Brannen startet da mannen etter en kveld i Stavanger sentrum sammen med venner i november 2013, tente på et trekk som lå over en grill på en terrasse, skriver Stavanger Aftenblad. Terrassen hadde et overbygg, og brannen spredte seg og deler av terrassen tok fyr. I huset lå en mann og datteren hans og sov. Mannen ble vekket av familiens katt, og deretter reddet han seg selv og sin datter ut av huset.

Ifølge en sakkyndig i brannvesenet ville det oppstått akutt fare for tap av liv om beboerne ikke hadde våknet.

Retten anser det som formildende at tiltalte var den første som varslet brannvesenet om brannen, og at han kastet småstein på vinduet i huset for å varsle beboerne.

Dommen lød på ett år og åtte måneder i fengsel. Den ble imidlertid gjort betinget i sin helhet fordi saken har ligget så å si urørt i tre år. I dommen rettes det sterk kritikk mot politiet.

Tiltalte er også dømt til å betale nærmere 2 millioner kroner i erstatning.

