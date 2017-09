FM-nettet slukket på Østlandet

innenriks

Etter en prosess som har favnet ni kulturministre og seks valg, ble FM-nettet slukket for Østlandet onsdag klokken 11.11. Stedet for den offisielle slukkingen var symbolsk ladet, for Tryvannstårnet har sendt FM-signaler siden 1962. Nå er det slutt, og hendelsen ble feiret med taler og jubel.

– Dette er bra for norsk radio, det er bra for norsk innhold og det er bra for norsk kultur, slo dab-sjef Øyvind Vasaasen i NRK fast foran pressen som hadde møtte fram for å bivåne slutten for FM-signalene fra Tryvann.

Stikk til kritikerne

Slukkingen av FM-nettet har vært og er omdiskutert. I en kommentar tirsdag anmodet Aftenpostens Joacim Lund publikum om ikke å kjøpe seg Dab-radio.

– Jeg merker på responsen på den kommentaren at det er en misnøye i befolkningen rundt slukkingen av FM-nettet. Ikke fordi det har vært noe galt med de politiske prosessene bak, men kanskje politikerne har brukt feil rådgivere. Folk føler seg overkjørt. Brukerne har ikke bedt om dette. Dette er drevet fram av aktørene som har noe å tjene på det, kommenterte Lund til NTB i forkant av feiringen.

Lund trekker fram pris og dekning som de største ankepunktene mot omleggingen til dab. Denne kritikken er ikke ny, og dab-sjef Vasaasen brukte anledningen onsdag til å gi svar på tiltale:

– Motstanderne har sagt at det ikke er riktig å måle all digitallytting, bare dab, men nettradiolytting er også en viktig distribusjonsplattform for oss. Publikum har selv mulighet til å velge hvilken plattform de vil bruke. Det vi gjør nå, er viktig i en mediehistorisk sammenheng. Vi klarer å bevare en god norsk radiodrift, og vi sørger for at de kommersielle aktørene bevarer reklamefinansieringen.

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge påpekte at trøsten for dem som mener dette koster mye penger, er at radio er det eneste mediet du kan bruke helt gratis etter du har gjort engangsinvesteringen. Og du vil få et bedre tilbud.

Troms og Finnmark gjenstår

Slukkingen onsdag stenger NRKs signaler ute fra FM-nettet i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus. FM-nettet skrus imidlertid ikke helt av. Fortsatt vil de kommersielle kanalene Radio Norge og P4 sende på FM-nettet fram til 8. desember. Etter den datoen må også disse over på digitale plattformer, sammen med de store lokalradiostasjonene som P5 Oslo, P7 Klem, Radio Metro og andre.

13. desember slukkes FM-nettet i Troms og Finnmark. Da er hele landet over på dab.

