Folkefest i sola for kronprinsparet i Nord-Trøndelag

innenriks

En skokk av unger hilste kronprinsparet velkommen da de ankom Høylandet kommune med sjalupp fra kongeskipet onsdag morgen. Ordfører Hege Nordheim-Viken tok seg av den formelle velkomsten, mens innbyggerne tok seg av underholdningen. Høylandet har sin egen revyfestival, og kronprinsparet fikk se og høre Familieteateret i kommunen fremføre «Sirkel av liv» fra Løvenes konge.

Matet jerv

Mer rovdyr ble det ved neste stopp, Namsskogan Familiepark. Rovdyrsenteret der er ett av tre i Norge, som skal spre objektiv kunnskap om de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fikk omvisning rundt rovdyrinnhegningene, og dyrepasser Anne Karin Smestad Steinkjer tok dem med inn i innhegningen for å mate den sju år gamle jerven Nila, som fikk en porsjon elgkjøtt som ble lagt på et gjerde av kronprins Haakon. Ifølge Se og Hør holdt kronprinsessen seg litt i bakgrunnen, litt gjemt bak ektemannen. Tross skepsisen sa hun til pressen etterpå at hun likte møtet med rovdyrene.

– Jeg blir fort glad i folk, sa hun.

– Og dyr da, supplerte kronprins Haakon.

Åpne kulturhus

Etter rovdyropplevelsen fikk også kronprinsparet selv mat, nærmere bestemt tradisjonell og kortreist sørsamisk mat. Det ble også mer underholdning for de kongelig, før avreise til neste kommune, Grong.

Kronprinsesse Mette-Marit skal både åpne det nye kulturhuset Kuben der, og lese høyt for barna fra boka «Jakob og Neikob».

Onsdag kveld kommer kronprinsparet til Namsos kommune, der det blir rockekonsert med lokale artister, inkludert DDE. Før konserten blir kronprinsparet tatt med til Åge Aleksandersens utstilling «verdensrommet».

(©NTB)