Kleskjeden Moods of Norway er konkurs

Selskapet viser til et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og at regnskapet per august 2017 viser en fortsatt negativ utvikling.

– Selskapets bank sa denne uken opp kreditten til Moods of Norway, og det har ikke lyktes å hente ny kapital innenfor den tidsrammen man har hatt, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet peker på selskapets internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som nå ytterligere har forverret en fra før presset økonomisk situasjon, som noen av årsakene til den svake lønnsomheten.