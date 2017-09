Konkursåpning i Renonorden – fortsetter driften til 28. september

innenriks

Bobestyrer Tom Hugo Ottesen ved Kvale advokatfirma foretok konkursåpningen onsdag.

– Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsettes i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekontrakter og kjøretøyer med videre, heter det i en pressemelding fra advokatfirmaet.

Konkursen i morselskapet Renonorden ASA skal ikke påvirke driften i de øvrige nordiske selskapene, det vil si i Sverige, Danmark og Finland, ifølge bobestyrer.

– Boet vil arbeide med å overdra aksjene i disse selskapene til en ny langsiktig eier, heter det pressemeldingen.

