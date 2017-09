Mann siktet for drap på savnet mann i Skien

innenriks

Den 35 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død, opplyser påtaleleder Guro Siljan hos politiet i Telemark.

62 år gamle Hjalmar Johnsen har vært savnet siden fredag. Søkene etter ham fortsetter.

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, sier Siljan.

Politiet sikret onsdag spor på broen over Damfoss i forbindelse med forsvinningssaken. Det samme området var gjennom hele natten avsperret av politiet, skriver Telemarksavisa.

62-åringen ble sist observert fredag kveld. Elektroniske spor viser at han trolig befant seg ved boligen sin på Moflata klokken 20.28. Etter dette er det uvisst hvor han har tatt veien.