Olemic Thommessen ønsker gjenvalg som stortingspresident

Thommessen (61) har de siste fire årene havnet på kollisjonskurs med sine medrepresentanter, fått hard kritikk fra Riksrevisjonen og en samlet kontrollkomité, og overlevd et mistillitsforslag.

– Jeg stiller meg til disposisjon der partiet ønsker å bruke meg. Det har vært mitt utgangspunkt i hele mitt politiske liv, skriver Olemic Thommessen i en epost til Aftenposten via Stortingets pressetjeneste

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier at Høyre konstituerer sin stortingsgruppe i begynnelsen av oktober. Utover det vil han ikke svare på spørsmål om Høyre vil foreslå gjenvalg for Thommessen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke vil utelukke at de har en kandidat til vervet.

– Men stortingsgruppen har ikke konstituert seg ennå, sier Støre.

Både Senterpartiet og SV vil bytte ut Thommesen.

– I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen.

Det er byggesaken og de voldsomme økonomiske overskridelsene som skaper problemer for Thommesen.

– Byggesaken ble ikke håndtert skikkelig, og det ga saklig grunnlag for mistillit. Partiene som skal stille kandidater til presidentvervet, må ta ansvar for at Stortinget får en president som har hele Stortinget bak seg, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

