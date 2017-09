Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere elever

innenriks

De tidligere studentene krevde 29 millioner kroner tilbakebetalt fra den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, fordi skolens forløper Westerdals School of Communications (WSoC) tok over dobbelt så mye i skolepenger i årene 2003–2012 som det lovverket tillot.

Under rettssakens siste dag i slutten av august i år troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett, og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.

Erling Løken Andersen, grupperepresentant for de saksøkende eks-studentene sa det ikke er pengene som er hovedsaken for studentene.

– De er primært motivert av prinsippet om at en skole ikke skal kunne kreve en ulovlig høy pris av elevene sine, sa Andersen i retten.

Dommen er den foreløpig siste omdreiningen i det omfattende Westerdals-komplekset, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv høsten 2015. Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere etter departementets oppfatning ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet slik at pengene ble fritatt for utbytteforbud, samt at skolen hadde tatt ulovlig mye skolepenger fra elevene.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.