Agderposten: Åmli-drapssiktet fjernet kulene fra drapsofferet

37-åringen har ifølge Agderposten fortalt i politiavhør at han etter å ha skutt samboerens 45 år gamle bror, skilte offerets bein fra kroppen slik at han kunne finne de to kulene og ødelegge dem som bevis.

– Ikke noe tyder på at siktede ikke snakker sant om dette, sier politiadvokat Vanja Bruvoll til avisen. Bruvoll leder etterforskningen av drapssaken.

Etter det Agderposten erfarer, filte og pusset 37-åringen på kulene for å endre overflaten og ødelegge det unike sporet hvert våpen lager. Ifølge avisen har dermed ikke politiet klart å koble de beslaglagte kulene til beslaglagte våpen.

37-åringen ble sammen med sin samboer i slutten av 40-årene pågrepet og siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap på 45-åringen 14. februar i år. Politiet mener kvinnens bror ble drept allerede i november 2016 og skjult på eiendommen. Politiet dukket opp på gården da 45-åringen ikke møtte opp til soning av en straffesak. Likhunder fant 45-åringen i en myr nedenfor boligen. I avhør har 37-åringen forklart at svogeren hadde kommet mot ham, angivelig med kniv, og at han hadde skutt ham i nødverge.

Politiet er nå ferdig med etterforskningen av saken, og Bruvoll sier saken oversendes Statsadvokatene i Agder i begynnelsen av neste uke. Så vil det ta en måneds tid før det foreligger en tiltale. Bruvoll kaller saken oversiktlig og sier det ikke har vært nødvendig å forhåndsberamme noen rettssak.

37-åringens samboer som altså er avdødes søster, ble løslatt i mai, men siktelsen for medvirkning til forsettlig drap er så langt opprettholdt. Bruvoll sier imidlertid at finjuss avgjør om bevisene holder til en tiltale.

