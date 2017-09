innenriks

– Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug i en pressemelding.

Aschehoug er ilagt et forelegg på 9,66 millioner kroner for å ha brutt konkurranseloven. I alt fire forlag har fått milliongebyr. Fra før er det kjent at Cappelen Damm stevner Konkurransetilsynet fordi de ikke godtar milliongebyret.

(©NTB)