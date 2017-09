Cappelen har ikke avgjort om han vil anke

innenriks

Cappelen ble mandag dømt til 15 års fengsel i Oslo tingrett for innførsel av 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013 og grov korrupsjon.

Dette innebar 20 prosent strafferabatt for å ha tilstått og 10 prosent strafferabatt for å ha forklart seg om ekspolitimann Eirik Jensens rolle.

– Jeg har ikke avgjort om jeg vil anke straffeutmålingen. Jeg mener det er prinsipielt galt at det ikke skal innrømmes mer enn 10 prosent reduksjon for folk som samarbeider for å løse andre alvorlige saker, sier Cappelen til Aftenposten.

Jensens forsvarere har gjort det klart at ekspolitimannen etter alle solemerker vil anke. En eventuell ankebehandling vil ikke finne sted før vinteren neste år. Begge de domfelte valgte å ta betenkningstid etter at dommen ble lest opp mandag.

Cappelen understreker til avisen at han ikke er et offer i denne saken, og at han fortjener straff for det han har gjort.

– Men domstolene er nødt til å gi et klart signal om at kriminelle som samarbeider i alvorlige saker, blir belønnet. Det må særlig gjelde i tunge, alvorlige saker, sier han.

