Enige om å fortsette samtalene på borgerlig side

Etter et to timer langt møte torsdag kveld med Solberg, Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande var konklusjonen at samtalene fortsetter neste uke. Der vil også nestlederne delta, litt som etter modell fra Nydalen-sonderingene for fire år siden.

– Vi har snakket sammen, om hvor partiene står og hvilke utfordringer Norge står overfor. Så er vi blitt enige om å fortsette å snakke sammen neste uke, i et litt bredere format, oppsummerte Solberg etter møtet i statsministerboligen.

I forkant av møtet har både Hareide og Grande fremholdt at de ønsker en såkalt blågrønn regjering med dem selv og Høyre, men uten Fremskrittspartiet.

– Vårt utgangspunkt er at det er fire partier som må være med for å få til det vi ønsker, sier Solberg.

– Det er naturlig at de fire partiene setter seg ned og prøver å komme fram til enighet, tilføyde Jensen. Hun la til at hun ikke ser det som realistisk med en regjering der Frp ikke er med.

