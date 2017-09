Kronprinsparet møtte fortid og framtid i Fosnes

innenriks

Kronprinsparet beskrev selv dagens program på Facebook, der det også ble lagt ut direktesendt video fra ankomsten i kommune nummer fem på fylkesreisen.

– Så skinner solen på kaia i Fosnes og dag to av Kronprinsparets fylkestur i Nord-Trøndelag er i gang. Turen går snart til Olav Duuns barndomshjem og til gården Øver-Dun. I dag blir det også kaffeslabberas med noen av bygdas godt voksne i kaffekroken på nærbutikken, lød kommentaren.

Medmennesket Duun

Først fikk de en omvisning i kommunens moderne flerbrukshus, Fyret. Deretter besøkte de Olav Duuns barndomshjem. Den litteraturinteresserte prinsessen holdt tale der, og tok for seg Duuns budskap.

– Olav Duun er blitt kalt kjærlighetens dikter. Han skriver om de store tingene i livet. Og han skriver med godhet til dem som faller utenfor. Om de syke, ulykkelige, om de som ikke helt passer inn. Og så skriver han om de rause, de uselviske, de med stor omsorg. Sånne som det finnes så mange av rundt i landet vårt. Jeg synes derfor det passer godt å avslutte med et Olav Duun-sitat her i Fosnes, hentet fra romanen Carolus Magnus: «Så godt kan eit menneske vera at det blir vakkert av det.», sa hun.

Livets kvaler

Vidar Strøm Tingstad fremførte en monolog for kronprinsparet der han framstilte en ung Duun, preget av livets kvaler, skulle han blir forfatter eller gårdbruker?

Etter lunsj satte de kongelige kursen mot Flatanger, et besøk mer rettet mot lokalt næringsliv, som havbruk og innovasjon, men også fysisk aktivitet og folkehelse. Mest sannsynlig holde både sol og vind seg når de skal på gåtur i Storfjellet på Lauvsnes.

På slutten av dagen er det kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits tur til å invitere. Utvalgte gjester skal da på mottakelse om bord på Kongeskipet.

Fylkesturen i Nord-Trøndelag avsluttes med besøk på Frosta og Tautra på fredag.

