Mann frifunnet for voldtekt av kjæresten i ankesak

Mannen ble i Bergen tingrett dømt til fengsel i sju år, men straffen er nå senket til fire år og tre måneders fengsel av Gulating lagmannsrett, skriver Bergens Tidende. Han er dømt for å ha voldtatt kjærestens søster på en sofa hun overnattet på i hans hjem i midten av oktober 2015.

I tingretten forklarte mannens kjæreste at hun hadde våknet på morgenkvisten av at tiltalte hadde sex med henne. Lagmannsretten fant på sin side at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at han hadde hatt sex med kjæresten mens hun sov, og han ble dermed frifunnet for såkalt sovevoldtekt.

36-åringen ble dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han ble dømt for å ha voldtatt. Han ble dømt til å betale kjæresten 20.000 kroner i oppreisningserstatning for å ha truet henne.

