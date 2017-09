Norges Bank anslår tidligere renteheving 

innenriks

– Rentebanen er lite endret fra sist. Rentene vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en tid fremover, var hovedbudskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsen på torsdagens rentemøte i Norges Bank.

– Gitt at ting skjer som vi anslår nå, er vi godt inn i 2019 før den første renteøkningen kommer, sier han.

I begrunnelsen fra sentralbanken heter det at «endringer i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport».

– Oppjusteringen av rentebanen overrasket både oss og markedet, skriver DNB Markets.

– Banen ser nå ut til å indikere 50 prosent sannsynlighet for en renteheving i januar 2019 og fullt ut en renteheving i juni 2019, konstaterer banken.

Men inntil videre holdes altså styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på siden mars i fjor. En serie rentekutt fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket som rammet norsk økonomi høsten 2014.

Boligprisfall

Det bratte boligprisfallet kan på den ene siden bidra til å redusere sårbarheten i husholdningene og faren for at nordmenn med høye boliglån havner i gjeldsfella.

– Omslaget i boligmarkedet kan bidra til redusert risiko for en brå nedgang lenger fram i tid, sier Olsen.

Men på den andre siden bidrar boligprisfallet til at boliginvesteringene ikke lenger vil være en like viktig drivkraft for norsk økonomi som de har vært den siste tiden, ifølge Norges Bank. Banken venter at boliginvesteringene vil falle noe mer neste år enn banken så får seg i juni.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving advarer mot signaler om renteheving.

– Boligmarkedet er sårbart for negative forventninger. Et signal om renteheving ville bidratt til en forsterking av usikkerhet i markedet. Det trenger vi ikke nå. Et slikt signal ville ramme boligproduksjonen særlig hardt, sier han.

Små endringer

Lite har endret seg i det store bildet siden forrige pengepolitiske rapport i juni.

Situasjonen ser stadig lysere ut for norsk økonomi, veksten tar seg opp og ledigheten er på vei ned. Kapasitetsutnyttingen er fortsatt under et normalt nivå, og prisveksten holder seg under 2,5 prosent.

Samtidig viser Norges Banks prognoser at lønnsveksten vil holde seg moderat fremover, og oljeinvesteringene ser ut til å passere bunnen i år.

Norge får også hjelp av bedre tider internasjonalt, både i USA, Europa og i mange fremvoksende økonomier. Samtidig ligger en renteheving i eurosonen fortsatt langt fram i tid, noe som også påvirker den norske rentesettingen.

Mer «haukete»

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier det var helt som forventet at Norges Bank holdt styringsrenten i ro.

– Banken anslår at renten kommer til å forbli i ro i en lang periode. Hovedbudskapet er derimot litt mer «haukete», skriver han.

Med det mener Bruce at Norges Bank nå antyder at renten kommer til å krype forsiktig oppover noe tidligere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport i juni.

– Sluttnivået er 1,43 prosent sammenlignet med 1,28 i juni. Banen er løftet mer enn vi hadde forventet, skriver han.