Politiet løslater begge siktede etter Skien-dødsfall

– Vi mener det ikke er fare for verken gjentakelse, bevisforspillelse eller unndragelse. Når vi ikke kan begrunne det med ett av disse forholdene, er det ikke grunnlag for varetektsfengsling, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Politiet mener de to kameratene var ute og syklet, og at en av dem kjørte på Hjalmar Johnsen rundt klokka 20.45 fredag kveld i forrige uke. 62-åringen ble funnet i Skienselva i 13.30-tiden onsdag ettermiddag.

– Politiet mistenker at Hjalmar Johnsen ble påkjørt av den først pågrepne og falt i vannet ved broen over Damfoss. Politiet mistenker videre at ingen av de to pågrepne foretok seg hva man kunne forvente overfor den avdøde, sier Sandnes.

Knytter seg til sted og tid

Den ene av de to kameratene er siktet for uaktsomt drap, mens den andre er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød. Politiet utelukker ikke at siktelsene kan bli endret.

– De har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men begge har knyttet seg selv til det aktuelle stedet og tidspunktet, sier Sandnes.

Ingen av de to siktede har noen relasjon til Johnsen, etter det politiet kjenner til. Det er ventet at en foreløpig obduksjonsrapport vil være klar senest fredag morgen.

Ingen ny forklaring

Mannen som er siktet for uaktsomt drap, ønsket ikke å forklare seg på nytt torsdag. Dermed har politiet fortsatt bare hans første korte forklaring fra da han ble pågrepet tirsdag kveld.

– Min klient har forklart seg om at han var ute og syklet på dette tidspunktet, og hans forklaring danner grunnlaget for politiets arbeidsteori, sier mannens forsvarer, advokat Tollef Skobba, til Varden.

Kameraten som er siktet for å ha forlatt 62-åringen i hjelpeløs tilstand, ble imidlertid avhørt torsdag.

Tips om sykkel

Politiet er fortsatt interessert i opplysninger om en mørk sykkel som ble observert ved Damfoss i Skien på det aktuelle tidspunktet fredag kveld. Det dreier seg om en Fuji terrengsykkel med skivebremser og dempegaffel foran.

Sykkelen er utstyrt med bakdekk av merket Maxxis. Dette kan være sykkelen en av siktede brukte, tror politiet.

