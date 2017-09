Telenor ferdig med nedsalget i Vimpelcom  

innenriks

Resten av aksjeposten i det omstridte selskapet vil bli brukt til å betale tilbake et obligasjonslån på én milliard dollar om to år. Prisen i aksjetilbudet er ikke fastsatt, opplyser Telenor i en pressemelding.

Prisen vil bli avgjort i en bookbuilding. Det innebærer at selgeren av aksjene som oftest indikerer et prisintervall før investorer i en gitt periode, kan tegne seg for det antall aksjer de ønsker å kjøpe til hvilken pris. Etterspørselen avgjør så den endelige prisen aksjene blir solgt for, skriver Dagens Næringsliv.

I september solgte Telenor omkring 164 millioner Veon-aksjer. Rundt 70 millioner aksjer ble solgt i april i år. Etter det planlagte nedsalget vil Telenors aksjer utgjøre litt under 15 prosent av de utestående aksjene i Veon.

Det russiske teleselskapet skapte problemer for Telenor da de ble etterforsket internasjonalt for pengeoverføringer til et postboksselskap med bånd til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Telenor kjøpte seg inn i daværende Vimpelcom i 1998.

