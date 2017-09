Amundsen om Ap-verv: Ledelsen skal ha sentrale roller

innenriks

Som sekretariatsleder i partiets stortingsgruppe er han en sentral figur i Ap.

– Partiledelsen skal selvfølgelig ha fremtredende roller. Det er det valgkomiteen nå har avklart at den innstiller på overfor gruppemøtet i stortingsgruppen, som tar den endelige beslutningen, sier Amundsen til NTB fredag.

Dagen før ble Marianne Marthinsen vraket som leder av finansfraksjonen i partiet, en jobb som gikk til den ene nestlederen, Trond Giske. Den andre nestlederen, Hadia Tajik, blir leder for Aps arbeids- og sosialfraksjon og samtidig parlamentarisk nestleder.

– Saken er håndtert av valgkomiteen, som er satt ned av sentralstyret for å konstituere den nye gruppen. Man har gjort det på den måten at man har avklart hva som er partiledelsens roller i den gruppen. Det tror jeg ingen finner oppsiktsvekkende, sier Amundsen.

Partileder Jonas Gahr Støre blir parlamentarisk leder.

– Skal ha sentrale roller

Verken Støre, Tajik eller Marthinsen har kommentert innstillingen, mens Giske torsdag fremholdt at fordelingen av plasser i stortingsgruppen tas med lave skuldre.

– Det er helt naturlig at det er oppmerksomhet om hvem som skal bekle viktige roller i Aps stortingsgruppe, fordi dette blir viktig for det politiske Norge de neste fire årene, sier Amundsen.

Fredag skriver Klassekampen at Ap må kutte 11,5 millioner kroner i året etter valgnederlaget. Tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.

Amundsen sier det er for tidlig å si hvor mye mindre rådgiverkorpset på Stortinget eventuelt blir når Ap nå får 49 representanter mot 55 i forrige periode.

Twitter-utveksling

Flere i Ap har reagert på at Giske blir foretrukket fremfor Marthinsen i den synlige jobben som sjef for finansfraksjonen. To av Marthinsens rådgivere på Stortinget går av i protest mot valget, etter det NRK erfarer.

Enkelte har også reagert på at en kvinne byttes ut med en mann, men valgkomiteens leder Kjersti Stenseng viser til at det motsatte skjer på arbeids- og sosialfeltet, hvor Tajik erstatter Dag Terje Andersen.

I et intervju med DN beskriver Giske Tajik som en «veldig flink ung jente», mens tre år eldre Marthinsen omtales som kvinne.

I en Twitter-melding skriver Tajik til Giske:

– Du er ganske flink du også, da, og får følgende svar fra Giske:

– Takk for det :-) Kan nok bli flinkere til å unngå ironi i svar til journalister, men klarer meg ellers greit, tross høyt fremskreden alder.

– Liker ikke anonyme

Aps katastrofevalg bidro sterkt til at det ikke ble regjeringsskifte, men Amundsen beskriver stemningen i partiet som god, trass i mye negativ medieoppmerksomhet.

– Ingen like anonyme kilder. Men det er umulig å gjøre noe med det. Vår jobb er å sørge for at arbeidet vi skal gjøre her, som ansatte, skal gjøres helt uavhengig av at det foregår noe som du beskriver i mediene, sier Amundsen.

– Kommer du som sekretariatsleder til å stramme inn praksisen på hva folk kan si og ikke si i mediene?

– Nei. Vi er et åpent parti, og vi skal kunne diskutere med stor takhøyde internt, og vi skal selvfølgelig også både ønske velkommen og tåle debatt om Ap i det store offentlige rom.

