DNB får kritikk for innsatsen mot hvitvasking

I en merknad Finanstilsynet skrev til DNB 29. juni, men som ikke er blitt publisert før fredag, kritiseres banken på en rekke punkter. Kritikken kommer i kjølvannet av et stedlig tilsyn tilsynet hadde i banken i desember i fjor, skriver E24.

I sin konklusjon skriver tilsynet av banken på vesentlige områder har mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

– Forståelsen av risikoen knyttet til hvitvasking, gjennomføring av kundekontroll i tråd med regelverket og et velfungerende elektronisk overvåkingssystem er avgjørende for at banken skal kunne avdekke mistenkelige transaksjoner og finansiering av terror, skriver Finanstilsynet i sin merknad.

– Vi er enige med tilsynet i at vi ikke er i mål, og vi tar kritikken veldig alvorlig, sier DNBs konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, i en kommentar til E24.

