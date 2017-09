Gerhardsen blir kommunikasjonssjef i Norad

innenriks

Gerhardsen kommer fra jobben som generalsekretær i Actis. Hun overtar jobben etter Eva Bratholm som har hatt stillingen siden 2012, melder Bistandsaktuelt.

– Jeg har vært innom mediene, politikk og organisasjoner før, men dette er første gang jeg skal jobbe som byråkrat. Det blir interessant, sier Gerhardsen i en kommentar på Norads nettsider.

Gerhardsen har blant annet bakgrunn som journalist i Dagbladet og Mandag Morgen – og som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors fra 2004 til 2005. I tillegg har hun politisk bakgrunn fra Arbeiderpartiet, og har vært statssekretær to ganger under Stoltenberg 2-regjeringen, først ved Statsministerens kontor og deretter i Kulturdepartementet.

Norad mottok 72 søknader da stillingen som kommunikasjonsdirektør ble utlyst. Gerhardsen var en av seks som fikk søknaden unntatt offentlighet.

Gerhardsen har hovedfag i både samfunnsgeografi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo og journalistikk fra University of Queensland i Australia.

Mina Gerhardsens mor, Tove Strand, var direktør i Norad fra 1997 til 2005.

