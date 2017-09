Mann pågrepet etter vold ved restaurant i Oslo

innenriks

En mann ble fraktet bevisstløs til sykehuset, men uten alvorlig skade.

– Den pågrepne kommer til å bli siktet for kroppsskade, men alvorlighetsgraden er ikke klar, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

Politiet fikk melding om en slåsskamp utenfor Calles Mat og Vinhus rundt klokken 23.15 torsdag kveld, og at det var sett en person på stedet med kniv. Det er funnet en machete med hjelp av en hundepatrulje som politiet tror er i forbindelse med hendelsen.

Det har vært flere voldsepisoder ved restauranten det siste året. I desember i fjor kjørte flere gjerningsmenn forbi stedet i en bil og skjøt flere skudd mot restauranten. I juni ble to personer skadd da maskerte gjerningsmenn stormet lokalet utstyrt med golfkøller, macheter og øks.

Oslo-politiet opplyser at de anser det som sannsynlig at torsdagens voldshendelse kan knyttes til de foregående, men sier at det ikke er fullstendig fastslått, skriver VG.

