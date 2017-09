Sivilombudsmannen kritisk til Trandum

innenriks

Det framgår av en rapport fra Sivilombudsmannen etter et uanmeldt besøk på Trandum i mars i år, melder NRK.

I rapporten vises det blant annet til at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på de tre såkalte sikkerhetscellene – celler uten innredning og kun med en madrass og toalett nedsenket i gulvet – er utsatte grupper som sliter med sin psykiske helsetilstand, selskading eller selvmordsfare.

Sivilombudsmannen mener bruken av sikkerhetsceller er blitt urovekkende høy. Det synet deler ikke Trandum-leder Kristina Lægreid.

– Jeg har registrert at de synes det er urovekkende, og deler ikke det synet. Vi ser at de har kommet med en rekke anbefalinger og de skal vi sette oss grundig inn i og vurdere, sier Lægreid.

Sivilombudsmannen trekker i rapporten blant annet fram at bruk av håndjern i forbindelse med transportoppdrag framstår som rutinemessig, og at mange av dem som fikk påsatt håndjern var 18 og 19 år gamle.

Det vises også til et tilfelle der en innsatt ble gnidd i fjeset med en hanske som var sprayet med pepperspray i forbindelse med gjennomføring av kroppsvisitering. Lægreid sier pepperspray i helt spesielle tilfeller er brukt på denne måten av polititaktiske hensyn – blant annet for å unngå at ansatte blir eksponert.

