Utenlandske bussjåfører på Jæren sparket på grunn av dårlige norskkunnskaper

innenriks

Da Norgesbuss i 2016 tok over de grønne bussene på Nord-Jæren, ble kravene til norskkunnskaper hos de utenlandske sjåførene skjerpet. Nå er flere utenlandske sjåfører oppsagt fordi de etter flere forsøk ikke har bestått den såkalte B1-språktesten som gir grunnleggende norskkunnskaper, melder NRK.

Leder for Transportarbeiderforeningen i Rogaland, Inge Vidar Lone, reagerer og varsler sak.

Fagforeningsledelsen sier til NRK at det ikke har vært noen klager på de tre sjåførene som er medlemmer i fagforeningen.

Lone viser til at kollektivselskapet Kolumbus ikke har gitt noen bot til Norgesbuss for manglende språkkunnskaper hos sjåførene, og at det dermed ikke finnes grunnlag for oppsigelse. Han tror saken nå vil havne i retten.

Direktøren i det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus, Odd Aksland, sier at de første utenlandske sjåførene på Nord-Jæren ble veldig gode i norsk. Problemet oppsto da det kom mange flere utlendinger til buss-selskapet og snakket eget språk seg imellom, sier han.

