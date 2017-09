Bergen blir ikke vertsby for Europride

innenriks

Bergen kjempet mot Hamburg, Brussel og Thessaloniki om tildelingen.

– Vi er veldig lei oss, sier Joakim Aadland, som er leder av Regnbuedagene i Bergen, til Blikk.

Thessaloniki var på forhånd pekt ut som favoritt.

Arrangøren av festivalen ble valgt under generalforsamlingen til The European Pride Organisers Association (EPOA) i Göteborg.

Den norske delegasjonen fra Bergen dro til Göteborg med mye støtte fra Bergen kommune i ryggen.

– Vi hadde stor tro på at vi skulle vinne og det er synd at det ikke ble oss. Men på den annen side har denne søknadsprosessen gitt oss ny erfaring, et stort og nytt kontaktnettverk og nye muligheter for Regnbuedagene i Bergen, sier Aadland.

I presentasjonen av Bergen la Aadland og resten av delegasjonen vekt på Bergens kulturelle mangfold, historie og tradisjoner. De anerkjente at byen ville bli den minste vertsbyen noen gang, men framholdt at det ville være til deres fordel.

– På den måten kan vi sende et signal utover Europa at det ikke har noe å si hvor lite samfunnet ditt er, du kan likevel gjøre en forandring, het det i søknaden.

