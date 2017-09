Full stans i trafikken på Oslo S

innenriks

– Det har gått fra vondt til verre på Oslo S. Full stans i togtrafikken på grunn av jordfeil, skriver Bane Nor på Twitter.

Feilen har ført til en kortslutning og store ødeleggelser i stasjonens signalanlegg.

Togene snur ved Skøyen vest for byen, og ved Ski, Kolbotn og Lillestrøm øst for Oslo S.

Tidligere lørdag kveld var togene innstilt østover grunnet signalfeil.

Medievakt Kjell Bakken i Bane Nor forklarer til NTB at feilen skyldes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.

– For å unngå brann ble det automatisk sprøytet inn halogengass. Det måtte vi få luftet ut før våre teknikere kunne gå inn og finne feilen.

Litt etter klokken sju opplyste Bakken at teknikerne arbeider med å lokalisere feilen. Han vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta.

Det settes inn alternativ transport for de berørte NSB-togene og Flytoget.

