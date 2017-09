innenriks

– Sysselmannen leter etter det som antas å være en italiensk mann, heter det på Sysselmannens Facebook-side.

Mannen meldte klokken 16.20 at han var fjellfast på toppen av en fjellside og at han trengte assistanse for å komme seg ned.

Han antas å være i nærheten av Longyearbyen eller Barentsburg, heter det videre i meldingen.

Sysselmannen ber om tips fra publikum om hvem mannen er og hvor han kan være.

Det var NRK som først omtalte saken.

(©NTB)